レアル・マドリーが10日、同日に行うラ・リーガ第35節・バルセロナ戦の帯同メンバーを発表し、FWキリアン・ムバッペの欠場が確定した。今回のエル・クラシコはバルセロナが引き分け以上でリーグ優勝を決められるという大一番。R・マドリーはムバッペが筋肉系の負傷からリーグ戦2試合ぶりの復帰を果たすか注目されていたが、帯同しないことが明らかになった。現地紙『マルカ』によると、ムバッペは前日練習の残り5分で足を止