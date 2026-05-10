[5.10 J1百年構想リーグ第16節 横浜FM 1-1(PK4-5) 鹿島 日産ス]鹿島アントラーズの17歳FW吉田湊海がJ1百年構想リーグ第16節・横浜FM戦に後半34分から途中出場し、プロ契約選手として臨んだ今季の初出場を飾った。ゴール・アシストを記録することはできなかったが、勢いに乗ったチームは勝ち点2を掴み、「点を決めたかったけど、レオが決めてくれてチームもPK戦で勝てたので良かった」と振り返った。昨年4月29日に2種登録選手と