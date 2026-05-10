[5.10 J1百年構想リーグEAST第16節 FC東京 2-1 東京V 味スタ]“東京ダービー”の勝利に貢献という形で、北中米ワールドカップのメンバー入りへのアピールを終えた。FC東京のMF佐藤龍之介は同点ゴールをアシスト。「やっぱりゴールに結びつくパスができたことがうれしかった」と喜びを語った。W杯メンバー候補の19歳はダービーマッチで違いを見せた。0-1で迎えた前半41分、佐藤はPA手前でボールを持つと、巧みなターンからパス