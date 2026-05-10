[5.10 J1百年構想リーグ第16節 横浜FM 1-1(PK4-5) 鹿島 日産ス]「勝ち点0」で終わりかねない一戦を、抜群のシュートストップで「勝ち点2」に変えた。鹿島アントラーズGK早川友基は1-1で迎えた後半アディショナルタイム6分、相手の決定機を右手一本で阻むと、そのまま迎えたPK戦でもMF宮市亮のキックを阻む大仕事。日本代表W杯メンバー発表直前の試合であらためて存在感を示し、「このシーズンを始めてやれることはやってきたかな