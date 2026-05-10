【J1百年構想リーグ EAST第16節】(フクアリ)千葉 0-2(前半0-2)町田<得点者>[町]ナ・サンホ2(7分、36分)<警告>[千]姫野誠(65分)主審:山下良美└3位町田がナ・サンホ2発でEAST逆転制覇に望み繋ぐ!! 千葉はGK谷晃生の牙城を崩せず完封負け