BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ヤコポ バザミ / ジャンルカ カデナッソ] 1 - 2 [マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第6日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス1回戦で、ヤコポ バザミ / ジャンルカ カデナッソと第2シードのマル