【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IS:SUEが、5月9日に千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN2026』に出演、全6曲をパフォーマンスした。 ■ステージ中の企画では、YUUKIがBTS 2.0のダンスカバーで観客の視線を釘付けに！ ARTIST STAGEでは、前日にMVが公開されたばかりの1st ALBUM『QUARTET』より、リード曲「Quartet」を初披露。全6曲をパフォーマンスし会場の熱気を一気に高め