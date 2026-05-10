阿蘇のカルデラを走り抜ける国内最大級のトレイルランニング大会が、9日から10日にかけて行われました。 今年で4回目となる「阿蘇ボルケーノトレイル」は、阿蘇市のASO MILK FACTORY から南阿蘇村の野外劇場アスペクタまでのおよそ112キロ、普段は立ち入りが制限されている牧野組合の草原地帯を2日間かけて走るトレイルランのイベントです。 大会には、世界各国からおよそ800人のランナーが参加。目の前に広