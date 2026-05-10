グラビアアイドルの松嶋えいみ（34）が10日、自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を発表した。【写真】グラドル・松嶋えいみ、第1子出産かわいい赤ちゃん松嶋は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と報告。「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と明かし、関係者に感謝