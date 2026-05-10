「ちゃんと見ててくれる人がいるんだな」――第34回橋田賞を受賞した小芝風花が、10日に都内ホテルで行われる授賞式に出席し、作品に丁寧に向き合うことの意味を語った。『あきない世傳 金と銀』シリーズでは、視聴者の温かい声を受けて続編が生まれ、3年にわたって同じチームと撮影。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では葛藤を抱えながら役と向き合い、俳優としての手応えを得た。小芝風花小芝は、時代劇『あきない世傳