巨人・森田駿哉投手（２９）が１０日の中日戦（バンテリン）で今季初先発し、５回途中８０球を投げ、７安打４失点。今季初勝利はお預けとなった。１―０で迎えた３回、先頭のカリステに初球の１４５キロ直球をとらえられ、左翼スタンド手前へ同点ソロを被弾。さらに２点リードの４回には、一死一塁から鵜飼にカウント０―１からの２球目、高めの変化球を左中間へ運ばれ、同点２ランを許した。３―３の５回には連打を浴び、続