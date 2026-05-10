NHK連続テレビ小説『あんぱん』が第34回橋田賞を受賞し、脚本の中園ミホ氏と、同作でヒロイン・のぶを演じた今田美桜が10日、都内ホテルで行われた授賞式に登壇した。中園氏は、のぶのモデルとなった小松暢さんについて「橋田壽賀子先生の分身です」と語り、資料がほとんど残っていなかった中、橋田さんの随筆を読み込んで脚本に反映したことを告白。その言葉を受けた今田は「驚きとすごく背筋が伸びる思いです」と受け止めた。(左