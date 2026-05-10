陸上男子１万メートルで日本記録保持者の鈴木芽吹（トヨタ自動車）がさらなる高みを見据えている。木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）の同種目では、２７分２０秒１１で優勝。今秋のアジア大会（愛知）の派遣設定記録を突破し、同大会の代表に決まった。レース後には「ペースメーカーの方が引っ張ってくださったが、序盤はちょっと遅いなと感じた。後半はしっかり上げていこうかなと思いでやった」と振り返