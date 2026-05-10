ばんえい競馬の第１９回カーネーションＣは５月１０日、帯広競馬場で牝馬１０頭が２００メートルを争った。２番人気に推された金田利貴騎手騎乗のカフカ（牝５歳、金田勇厩舎）が、１番人気のダイヤカツヒメとのマッチレースを制して０秒２差で優勝した。同馬は昨年のこのレースに続く連覇を達成。重賞は４勝目。ダイヤカツヒメは２年連続の２着だった。