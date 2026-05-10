元乃木坂４６で女優の白石麻衣が１０日までに自身のインスタグラムを更新。後輩との２ショットを公開した。白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」とつづると、乃木坂４６の後輩で今月卒業コンサートを控える梅澤美波との２ショットをアップ。２人とも過去の衣装や制服を着用しファンの間で話題となっている。この投稿には「まいやん黒ゴールドの衣装似合いすぎます！まだまだ現役で乃木坂でイケますよ！」「二人とも可愛い&#