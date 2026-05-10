BAND-MAIDが、6月24日にニューシングル「ENERGETIC」をリリースすることを発表し、収録内容とジャケットを公開した。”メイドの日”である5月10日に、＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞の東京公演となるZepp Hanedaでのお給仕（ライブ）を開催したBAND-MAID。終演後に新作リリースがサプライズ発表された。ニューシングル「ENERGETIC」はBAND-MAIDにとって2026年初のリリースであり、フィジカルシングルとしては2021年の「Sense」以来