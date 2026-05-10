◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２１節三菱重工浦和１―０日テレ東京Ｖ（１０日・埼玉スタジアム）日テレ東京Ｖは三菱重工浦和に０―１で敗れ、今季の３位以下が決定した。前半９分に失点し、得点を奪えなかった。女子サッカーの名門・ベレーザは２１―２２年のＷＥリーグ発足後、レッズレディース相手に５シーズンで５分け５敗と、未勝利の歴史に終止符を打てなかった。シュート数は日テレ東京Ｖの１０本に対して、三菱重工浦和