故マイケル・ジャクソンさんが愛したチンパンジーのバブルスは、ネバーランド・ランチを訪れた子供たちの前で粗暴行為を行ったため、追い出されたという。 【写真】マイケル・ジャクソンさん愛したチンパンジーのバブルス 睡眠薬として使用していた医療用鎮静剤の大量過剰摂取により50歳で死去したマイケルさんは、1980年代、カリフォルニアのネバーランド・ランチで飼育していたバブルスとの絆が広