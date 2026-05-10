サッカーのJ2・J3百年構想リーグ、J2のカターレ富山はきょう、アウェイで愛媛FCと対戦し、2対0で勝ちました。カターレは、2試合を残して西地区Aグループを首位で通過することが決まり、プレーオフの順位決定ラウンドに進みます。