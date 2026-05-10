きょう午後4時20分ごろ、富山市水橋辻ケ堂地区で住宅が燃える火事があり、およそ２時間後に鎮火しました。消防などによりますと、きょう午後4時22分ごろ、富山市水橋辻ケ堂地区で2階建ての一般住宅の1階部分から火災が発生していると消防へ通報がありました。近くに住む男性「窓から炎がボーっと燃え上がるような感じで出ていましたね。瓦が落ちるような音がダンダンと聞こえてきてすごかった」近くに住む女性「風が強かった