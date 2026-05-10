陸上・木南道隆記念（１０日・ヤンマースタジアム長居など）――今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた男子１万メートルで鈴木芽吹（トヨタ自動車）が２７分２０秒１１で優勝し、派遣設定記録（２７分３１秒２７）を突破して代表に内定した。この日のテーマは「勝つことが一番だった。そこだけ」という鈴木は、８０００メートルまで派遣設定切りのペースメーカーにただ１人余裕を持ってついていき、残り２０００メー