「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島の二俣翔一内野手が決勝の先制犠飛と適時打を放った。２日・中日戦以来のスタメン起用に応えた。二回１死二、三塁で打席が回ってくると、高めのボールを強引に振っていき、右翼への犠飛とした。さらに四回１死一、三塁では左前に抜けていく適時打で２点目をたたき出した。勝利後はお立ち台にも呼ばれ、「なんとかバットに当てて点を取ろうと思っていたので、犠牲フラ