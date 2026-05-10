絶対ダメ！ドッグランに行ってはいけない犬 ヒート中の女の子 未去勢でヒート中の女の子はほとんどのドッグランで入場が禁止されています。血が漏れてしまう可能性があることはもちろんですが、ヒート中の女の子からは濃厚なフェロモンの香りが発せられています。 その状態でドッグランに入るとフェロモンを嗅ぎつけた男の子たちがパニックになったり、喧嘩が発生したりする危険が高くなります。ま