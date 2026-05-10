まるで赤ちゃんを守るようにそばで優しく見守るわんちゃんの姿に癒されると、絶賛の声が寄せられています。 ふたりの温かな日常風景には、「お互いにかけがえのない存在ですね」「愛が溢れてる」とコメントが寄せられることに。投稿は再生回数13万回を突破することとなりました。 【動画：赤ちゃんが『大型犬にお世話され育った』結果→まるで本当の妹のようで…種族を超えた『尊すぎる光景』】 お兄ちゃんは『大きくて毛