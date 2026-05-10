＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞先日、中国出張に行った時、現地でふと思ったんです。出張先で動く際もノートPCは持ち歩きたい。でも、出張の荷物はできるかぎり軽く小さくしたい。となると、考えるのは畳むと小さくなるパッカブルリュックなんですが、そもそもパッカブルリュックってペラペラでふにゃふにゃ。ノートPCを入れる専用スペースはないし、PCを入れられたとしてもリュック自体がやわらかいからPC