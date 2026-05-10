10日朝、宇土市で、乗用車が民家に突っ込む事故があり、運転していた80代の男性が死亡しました。事故があったのは、宇土市三拾町（さじっちょう）の市道です。 警察によりますと、10日午前7時40分頃、普通乗用車が民家のブロック塀と外壁に衝突しました。この事故で、車を運転していた、近くに住む無職・青木義則さん（81）が、胸を強く打ち、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察が事故の原因を調べて