「卓球世界選手権団体戦決勝日本−中国」（１０日、ロンドン）世界ランク２位の日本女子が５５年ぶりの金メダルを目指し、同１位で７連覇を狙う中国と対戦した。第１試合は、シングルス世界５位の張本美和（木下グループ）が、同２位の王曼碰と対戦し、劇的な勝利を挙げた。第１セットは１１−４と主導権を逃さずに奪った。第２セットも序盤に５連続ポイントを奪うなど優位に進めたが、ゲームポイントの１０点