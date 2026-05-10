◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節（2026年5月10日東京・スピアーズえどりくフィールドほか）創設5季目のシーズンは最終節が終わり、レギュラーシーズン（RS）の順位と各種個人タイトルが確定した。1位は神戸で、リーグワン5季目で初めて。この日、東京ベイに勝って16勝目（2敗）を挙げ、同じく16勝2敗の埼玉を総勝ち点で上回った。上位2チームはシードとなり、プレーオフ（PO）は準決勝から登場。神戸は悲願のリ