2026年4月から、子育て支援の財源として新たな制度が始まりました。いわゆる「独身税」とも呼ばれ、その名称から「独身のほうが負担が重いのではないか」と感じる人も少なくありません。 実際に、年収800万円の独身者が月767円、年収400万円で子どもがいる友人が月384円といった差が生じる可能性はあります。しかし、この金額差は独身かどうかで生じるわけではありません。 本記事では、新たに導入された制度の仕組