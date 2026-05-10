陸上女子で五輪２大会連続代表の田中希実（豊田自動織機）にとって、前を向くきっかけとなるレースになった。木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）の女子１万メートルでは３１分４１秒２２で優勝したが、今秋のアジア大会（愛知）の派遣設定記録を切ることができなかった。レース後には「絶対優勝を目指したい、もう一度勝ちたい気持ちが久しぶりに心の底から出てきて、それを走りで表現できたかなと思う。運