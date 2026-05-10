ボートレース江戸川のＧII「江戸川６３４杯モーターボート大賞」が１１日、開幕する。小原聡将（３２＝東京）は前検一番時計の６秒９３をマーク。「直線は特訓の班の中で悪くなさそう」と今節の相棒となる２１号機は新エンジンながら好感触だ。前節に続く当地参戦。その前節は優勝戦まで駒を進め、１枠で地元初Ｖのチャンスだったが、結果は４着。「江戸川はホントそろそろ優勝したい。忘れ物が多過ぎますね」と、当地Ｖへ