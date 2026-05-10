「どうぞこのまま」の大ヒットで知られる女性シンガー・ソングライターの丸山圭子（７２）が１０日、東京・渋谷区の「ＪＺＢｒａｔＳＯＵＮＤＯＦＴＯＫＹＯ」でバースデーライブを開いた。自ら楽曲を作って歌うほかに、山口百恵、南沙織、岩崎宏美ら多くの歌手に楽曲提供。２００９年から洗足学園音楽大学の客員教授を務め、昨年３月に定年退職した。同年１０月に３年ぶりのニューアルバム「彩色兼美」をリリースした丸