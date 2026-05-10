【漫画】本編を読む他人と自分を比べて一喜一憂するのは人として当然の心情だ。だがそれが友人に対してとなると、これまでとは違う目線で友人を見るようになり、なんだかモヤついた気分になることはないだろうか。『Stolen Love あなたの彼、私がもらうね』（碧木唯：原作、優姫夢：漫画/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、親友という仮面を被った女性が、屈折した欲求から恋人の略奪を画策する物語だ。亜沙美と麻友は26歳で、
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