【モデルプレス＝2026/05/10】女優の今田美桜が第34回「橋田賞」を受賞し、10日に都内にて開催された授賞式に出席した。【写真】朝ドラ女優、美肩大胆披露◆今田美桜「かけがえのない財産」のぶと過ごした1年間に感謝NHK連続テレビ小説「あんぱん」主人公・のぶ役での演技が評価された今田は「この度は素晴らしい賞をいただきありがとうございます。今回は作品の『あんぱん』も一緒に受賞できたということで、大変嬉しいです。そし