友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は就活真っ只中の大学3年生。ある日同じクラスの祐介くんが、SNSで就活の愚痴を投稿していました。あまりの内容に驚く主人公。そしてどこかの会社員が「これは……」とつぶやいています。このあと祐介くんの就