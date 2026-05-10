◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）西前頭６枚目・藤青雲（藤島）が、東前頭７枚目・千代翔馬（九重）を寄り切って、白星発進した。場所前は部屋に千代翔馬が２日間、出稽古に来ていたといい「出稽古で取れていたのが、良かったのではないか。一度やると自分の相撲を覚えられることもあるが、相手の感覚もわかるので、大事なことだと思う」と振り返った。新入幕だった先場所は１０勝を挙げて、敢闘賞を獲得。今場所