俳優の佐藤二朗（57）が9日放送のNHK Eテレ「スイッチインタビュー」（土曜後9・30）に出演し、コンプレックスに感じていた歯並びが“武器”になったきっかけを明かした。自身は“コンプレックスの塊”だといい、歯並びについては「映画はいいけどテレビをやるなら歯並びを直せ」といろいろな人から助言された。対談したお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子も「バラエティーもそうですよ。まず歯直せって言われますね」と