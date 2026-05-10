◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPayドーム）ソフトバンク・栗原陵矢がリーグ2冠に躍り出た。2―2の4回、先頭打者で打席に入ると、ロッテ・毛利の初球のスライダーが甘く入ってきたのを見逃さない。右翼への決勝アーチは日本ハム・万波に並ぶリーグトップの10号ソロ。好投の先発・前田悠を援護し「何とか勝ちを付けてあげたいと思っていた」とうなずいた。シーズン2桁本塁打は2年ぶり5度