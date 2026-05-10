女優蒔田彩珠（２３）がプロ野球「西武−楽天」の始球式を務めたことを報告し、投球フォームが美しいと話題になっている。蒔田は９日に埼玉・ベルーナドームで始球式。１０日のＳＮＳで「ペコちゃんミルキーマザーズデーということで、始球式にお邪魔しましたドキドキでした、、またリベンジします、、！素敵な母の日をお過ごしください」と記した。背中に「ＭＡＫＩＴＡ」と書かれた西武ユニホームにゆったりデニム姿で登