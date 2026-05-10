ロックバンド「緑黄色社会」のボーカル長屋晴子（30）が、10日放送のTOKYOFM「菊池風磨hoursz」（日曜前11・00）にベース穴見真吾（28）とゲスト出演し、楽曲制作のスタイルについて語った。高校の同級生らで11年に結成。その後、穴見が加入し、現在の4人での活動が始まった。18年にメジャーデビューし、22年に「Mela！」でNHK紅白歌合戦に初出場した。4人の関係性について語った。長屋は「揉めることは結構なくて、みん