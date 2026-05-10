高校での授業は、下ネタを入れることで生徒たちが盛り上がることがあります。とくに男子校では、その特徴が顕著に現れるようです。漫画家・コンテくんの作品『男子校の生態』の抜粋エピソードでは、男子校に通った作者が実際に受けた授業が語られています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、あわせて約3.5万のいいねが寄せられました。【漫画】『LとRの発音。』（全編を読む）ある英語の授業で、生徒たちはダラダラと講義を受