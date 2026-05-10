世界のベンチマーク「ゴルフ」と「アクア」の違いとは「コンパクトな実用車」のお手本とされてきたフォルクスワーゲン「ゴルフ」は、現在でも優れた道具として不動のブランド力を持っています。ゴルフはグローバル市場で販売されている「世界で使いやすい実用車」な訳ですが、ここ日本で比べてみるとどうなのでしょうか？ 5ナンバー＆ストロングハイブリッドという日本車らしい特徴を持つトヨタの小型車「アクア」と乗り比べてみま