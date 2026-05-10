少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第18話今のままじゃダメだ！【ソウスケの気持ち】【編集部コメント】おぉ……ソウスケさん、本気ですね。会社によって、昇進に必要な資格などがある場合もあるでしょう。きっとソウスケさんの会社は、仕事の成果はもちろん、