5月の第2日曜日は「母の日」です。ママたちは実母や義母に贈り物をしたり、子どもからプレゼントをもらったりすることもあるでしょう。でも母の日にはいい思い出ばかりではないようで、ママスタコミュニティのあるママからこんな投稿がありました。『実母は、私が子どもの頃から「花はいらない」と言う人で、幼稚園の私が折り紙で作った造花もいらないと言われました。花は手入れが面倒という気持ちは理解できますが、自分が母の日