【ロンドン共同】英統一地方選で南部イングランドの地方議会選の結果が確定し、反移民の新興右派ポピュリスト政党「リフォームUK」が改選対象の約5千議席のうち、最多の1453議席を獲得した。国政与党の労働党は約1500減の1068にとどまり大敗した。BBC放送が10日までに報じた。統一地方選は7日に実施された。イングランド議会でリフォームUKは改選前2議席だけだった。最大野党の保守党は563減らして801。左派「緑の党」は441増