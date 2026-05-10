くりぃむしちゅー上田晋也（56）のものまねでも知られるお笑い芸人のガリベンズ矢野（45）が、9日深夜放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」に出演。上田について語った。上田率いる草野球チーム「上田義塾」は試合後の打ち上げが全然ないという。「上田義塾」のメンバーの矢野は「僕、助っ人5〜6人呼んで。上田さんとだから、もちろんご飯もあると思って行くじゃないですか。上田さんは直行直帰で帰っていくとか。その若手を僕は