TBS上村彩子アナウンサー（33）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。髪のメンテナンスを行ったと報告した。「ここ半年ほど、カラーはチョコレートブラウンに」とつづり、暗めの茶色に染められた美髪をおろしてほほ笑む写真を4枚投稿。「重たくなりすぎないやわらかいつや感がお気に入りです」と板チョコの絵文字を添えた。「すてきすぎます」「いつもと雰囲気違いますね」「横顔も美人」などのコメントが寄せられた。