【その他の画像・動画等を元記事で観る】歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、2026年6月3日にフルアルバム『RI PATHOS』を発売する。1月より5カ月連続でアルバム収録曲を先行配信してきた中、ラストを飾る第5弾楽曲「レクイエムボンファイヤー」が5月9日に配信リリースされた。本楽曲は、強気な芸術家性と繊細な内面の葛藤を描きながら、現実との狭間で揺れつつも、自らの音楽を“爆発”させる意志を表現した作品となっ