【モデルプレス＝2026/05/10】女優の小芝風花が第34回「橋田賞」を受賞し、10日に都内にて開催された授賞式に出席した。【写真】「べらぼう」花魁役女優、美デコルテ大胆披露◆小芝風花、美デコルテ披露NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や『あきない世傳 金と銀』の演技が評価された小芝は、美しい肩やデコルテを出したブラックのドレスで登場。「この度は栄えある賞をいただきまして、本当にありがとうございます。『