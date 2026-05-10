モデルのkokiさん（23）が2026年5月2日、自身のインスタグラムを更新。ゴージャスなゴールドのドレス姿を披露した。kokiさんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女。姉はフルート奏者でモデルのcocomiさんであることが知られている。ゴールドのロングドレスでKokiさんは、「Moments from the Louis Vuitton Mythica」とし、ゴールドのドレスで微笑む姿や美スタイル際立つ全身ショットなど5枚の写真を投稿した。インスタ